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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve dokunulmazlığı kazanan takım öğrenilmek istenerek MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte haberin detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 01:10 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 01:40
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan belli oldu!

MasterChef 2023 All Star tüm heyecanıyle devam ediyor. Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te 15 Eylül'de ne oldu? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde...

Dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler başarılı olan takıma dokunulmazlık ödülünü verdi.

Ödülü kazanan MAVİ TAKIM oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

15 Eylül MasterChef All Star'da bireysel dokunulmazlığı kırmızı takımdan TAHSİN kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, eleme potasına yolladığı yarışmacıyı açıkladı. Tahsin, SERGEN'i eleme potasına gönderdi. Diğer eleme adayı ise AYAZ oldu.

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