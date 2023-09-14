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MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 Eylül MasterChef All Star ödül oyununu kazanan belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan son hızıyla devam ediyor. MasterChef All Star'da ödülü kazanan yarışmacı belli oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüriliğini üstlendiği programda her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar ödülü kazanmak için üstün çaba gösterdi. Peki, 14 Eylül MasterChef’te ödülü kim kazandı? İşte yaşanan gelişmeler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 01:50
MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 Eylül MasterChef All Star ödül oyununu kazanan belli oldu!

Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli olacak. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Masterchef ödül oyununda kazanan belli oldu. Ödül yarışında yarışmacılar balık ile sunum hazırladılar. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Yarışmacılar mavi ve kırmızı takım olarak değil, bireysel olarak ödül oyununa çıktı. Şefler, yarışmacılara deniz ürünlerini verdi ve bu ürünlerden 45 dakikada başarılı yaratıcı tabaklar çıkardı.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Hasan, Sergen, Tolga, Dilara ve Esra'nın tabakları başarılı bulundu. Bu yarışmacılardan son ikiye Dilara ile Sergen kaldı ve finalde kazanan Dilara oldu.

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