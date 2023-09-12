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MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 12 Eylül eleme adayları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Keyifli yarışmada son olarak mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 01:40 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 02:00
MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 12 Eylül eleme adayları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan hint mutfağı yemeklerinden tadan jüri şefler haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı belirledi Dokunulmazlığın belli olmasının ardından eleme adayları da potaya gönderildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise ESRA oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk eleme adayı BARBAROS oldu. Haftanın 2. eleme adayı ise EDA oldu.

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MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
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