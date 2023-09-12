MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 12 Eylül eleme adayları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan hint mutfağı yemeklerinden tadan jüri şefler haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı belirledi Dokunulmazlığın belli olmasının ardından eleme adayları da potaya gönderildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise ESRA oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk eleme adayı BARBAROS oldu. Haftanın 2. eleme adayı ise EDA oldu.