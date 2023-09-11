MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Eylül MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik müsabakada kazanan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Kritik kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ALİCAN oldu ve mavi takım kaptanlığını kazandı.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı olan Alican kırmızı takım kaptanı olarak AYAZ'ı seçti.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
ALİCAN (Kaptan)
BARBAROS
KIVANÇ
TOLGA
ESRA
AZİZE
KEREM
SEFA
EDA
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
AYAZ (Kaptan)
AYAZ (Kaptan)
TAHSİN
HASAN
SERGEN
DİLARA
GAMZE
TANYA
BARIŞ
BATUHAN