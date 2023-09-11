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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Eylül MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni takımlarını ve kaptanlarını belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik mücadeleye ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni kırmızı - mavi takım üyeleri belli oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 01:00
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Eylül MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik müsabakada kazanan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kritik kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ALİCAN oldu ve mavi takım kaptanlığını kazandı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı olan Alican kırmızı takım kaptanı olarak AYAZ'ı seçti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

ALİCAN (Kaptan)

BARBAROS

KIVANÇ

TOLGA

ESRA

AZİZE

KEREM

SEFA

EDA

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

AYAZ (Kaptan)

TAHSİN

HASAN

SERGEN

DİLARA

GAMZE

TANYA

BARIŞ

BATUHAN

DİĞER
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