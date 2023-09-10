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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI (RESİMLİ) | Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi konusu nedir?

Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı ve Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için geri sayım devam ediyor. Daha ilk fragmanıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam resimli oyuncu kadrosu...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 07:40 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 23:37
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI (RESİMLİ) | Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi konusu nedir?

Yeni sezonda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan ve ilk fragmanı ile tüm gözleri üzerine çeken Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosu, seyirciler tarafından merak ediliyor. İlk fragmanında "Tüm İstanbul'a haber salın; yokluğumda kim, kendini adam yerine koyduysa, bilsin ki Cezayir Türk geri döndü!" sözüyle şimdiden gönülleri fetheden ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil gibi oyuncuları göreceğimiz dizinin oyuncu kadrosunu sizler için derledik.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda izleyicisiyle ATV ekranlarında buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

  • Oktay Kaynarca (Cezayir)
  • Ebru Özkan (Leyla)
  • Pelin Akil (Firuze)
  • Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)
  • Hakan Karahan (Dumrul)
  • Erkan Sever (Orhan)
  • Ragıp Savaş (Atakan)
  • Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)
  • Eren Vurdem (Azamet)
  • Aslı Sevi (Azade)
  • Kerem Kupacı (Ethem)
  • Ziya Kürküt (Bekir)
  • Pelin Uluksar (Süheyla)
  • Mina Derman (Suna)
  • Batuhan Sezer (Ömer Asaf)
  • Değer Alp (Canan)
  • Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
  • Burcu Binici (Meltem)
  • Ömer Kurt (Kerim
  • Mert Kırlak (George Bagnall)
  • Ahmet Yıldırım (Cafer)
  • Tanıl Yöntem (Canberk)
  • Doruk Öztürk (Şamil)
  • Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)
  • Melisa Duru Ünal (Mercan)
  • Aylar Melayeva (Sevim)
  • Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)
  • Işıl Yücesoy (Gülendam)
  • Engin Benli (Tatavlalı)

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU (RESİMLİ)

Oktay Kaynarca (CEZAYİR)

Ebru Özkan (LEYLA)

Pelin Akil (FİRUZE)

Ali Seçkiner Alıcı (KURBAN BABA)

Hakan Karahan (DUMRUL)

Erkan Sever (ORHAN)

Ragıp Savaş (ATAKAN)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (ELMAS)

Eren Vurdem (AZAMET)

Işıl Yücesoy (GÜLENDAM)

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