Haberler Magazin YASAK KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yasak Krallık filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

YASAK KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yasak Krallık filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Rob Minkoff'un yönetmen koltuğuna oturduğu Yasak Krallık filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen Yasak Krallık filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2008 yapımı sinema filmi Yasak Krallık'a dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 16:55
YASAK KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yasak Krallık filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu John Fusco'nun kaleme aldığı Yasak Krallık filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

YASAK KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jason, kung-fu filmlerinin ve Hong Kong sinemasının hayranı olan Amerikalı bir çocuktur. Hayranı olduğu bu filmleri, Yaşlı Sekme adında kör bir adamın işlettiği tefeci dükkanından almaktadır. Jason, günün birinde bu dükkanda antika bir eşyaya rastlar. Bu eşya, Çin imparatorlarından Monkey King'in savaş kılıcıdır. Bu kutsal emaneti eline alan Jason, bir anda zaman içinde yolculuk yapar ve kendini eski Çin'de bulur. Burada sarhoş bir kung-fu ustası olan Lu Yan, sihirli güçlere sahip olan Silent Monk ve güzel Golden Sparrow ile karşılaşır. Bütün bu insanların amacı ise kötü niyetli Jade Warlord'un elinden kralı kurtarmaktır.

YASAK KRALLIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Jet Li
  • Jackie Chan
  • Michael Angarano
  • Collin Chou
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