IP MAN 2 FİLMİNİN KONUSU NE? | IP Man 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

IP Man 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Wilson Yip'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan IP Man 2 filminin konusu ne? IP Man 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

IP MAN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Hong Kong, Britanya kolonisinin bir parçası olarak yer alıyordu. Bu şehirde, Ip Man, Wing Chun'u yaymak amacıyla bir çatı katını kiralayarak kendi dövüş okulunu kurdu. Wing Chun sanatını geliştirmeye odaklanan Ip usta'nın bu çabasına rağmen diğer dövüş sanatlarının ustaları, özellikle Hung Ga uzak doğu dövüş sanatının yerel ustası, bu duruma olumlu yaklaşmadılar. Fakat Ip Man, ailesiyle birlikte Foshan'dan Hong Kong'a taşındı, zorlu bir uyum süreci geçirdi ve yeni bir çevreye alışmakta güçlük çekti. Bu nedenle, okulu başlangıçta pek fazla öğrenci çekemedi.

Ancak tüm bu zorluklar, onun kararlılığını ve yeteneğini sarsmadı. Wong adlı bir genç, Ip Man ile dövüşmek istedi ancak yenildi. Daha sonra, arkadaşlarıyla birlikte geri dönerek Ip Man'in öğrencisi olmaya karar verdi. Bu gençler, Ip Usta'nın ilk öğrencileri oldular ve Wing Chun'un öğretileriyle şekillenen güçlü dövüşçüler haline geldiler. Büyük Usta Ip'in yetenekleri ve öğretileri hızla tanınmaya başladı ve popülaritesi gittikçe arttı.

Ancak bu yükseliş, rekabetçi dövüş dünyasında kıskançlığa yol açtı ve diğer dövüş okulları, Ip Man'i alt etmek için ona güçlü rakipler göndermeye başladılar. Büyük mücadeleler ve zorlu sınavlar, Ip Man'in ustalığını kanıtlama ve Wing Chun'un gücünü gösterme fırsatları haline geldi. Onun cesareti, kararlılığı ve özverisi, dövüş sanatlarının dünyasında efsanevi bir figür olarak yükselmesine yardımcı oldu ve Hong Kong'da Wing Chun'un kök salmasını sağladı.

IP MAN 2 OYUNCULARI KİM?

Donnie Yen

Sammo Hung

Huang Xiaoming

Lynn Hung

Simon Yam

Darren Shahlavi

IP MAN 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ip Man 2 filmi 2010 yılında Hong Kong'da çekilmiştir.