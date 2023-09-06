MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 6 Eylül eleme adayları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan Adana Kebapları tadan jüri şefler haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan takımı belirledi. Dokunulmazlığın belli olmasının ardından eleme adayları da potaya gönderildi.

MASTECHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimler şöyle;

MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.

MasterChef 2023 All Star son bölümde jüri şeflerin Adana Kebap yapmalarını istediği mavi ve kırmızı takımlar kazanan olmak için mutfakta tüm hünerlerini gösterdi.

Kritik dokunulmazlık oyununda verilen sürenin bitmesinin ardından yapılan tadım değerlendirmeleri sonrasında dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Kırmızı takım verilen mücadelenin ardından kazanan taraf oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Kazanan isim ALİCAN oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Alican ilk olarak HASAN'ı eleme potasına gönderdi.

MasterChef All Star'da gecenin 2. eleme adayı SEFA oldu.