MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 5 Eylül eleme adayları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Zorlu oyunun ardından en başarılı takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme adayı oldu. Detayları merak eden izleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sonunda kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Oyun sonunda jüri şefler dokunulmazlığı kazanan ismin HASAN olduğunu açıkladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Hasan, ilk eleme adayı olarak AYAZ'ı seçti. 2. eleme adayı yapılan takım içi oylama sonrasında SUNA oldu.