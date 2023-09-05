Haberler Magazin MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 5 Eylül eleme adayları belli oldu!

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 5 Eylül eleme adayları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde en başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme adayı seçilerek potaya gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı olan isim detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 00:33 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 01:00
MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 5 Eylül eleme adayları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Zorlu oyunun ardından en başarılı takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme adayı oldu. Detayları merak eden izleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sonunda kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Oyun sonunda jüri şefler dokunulmazlığı kazanan ismin HASAN olduğunu açıkladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Hasan, ilk eleme adayı olarak AYAZ'ı seçti. 2. eleme adayı yapılan takım içi oylama sonrasında SUNA oldu.

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