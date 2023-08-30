Haberler Magazin K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | K-9 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | K-9 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Reid Carolin'in yönetmen koltuğuna oturduğu K-9 filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen K-9 filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2022 yapımı sinema filmi K-9'a dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:09
K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | K-9 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Reid Carolin ve Brett Rodriguez'in kaleme aldığı K-9 filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ordu muhafızı Briggs, arkadaşının cenazesine katılmak üzere Pasifik Sahili boyunca devam eden bir yolculuğa çıkar. Briggş'in yanına sadık köpeği Lulu'yu alarak geçirdiği seyahat, etkileyici bir serüvene dönüşür. Briggs ve Lulu'nun yolda karşılaştığı zorluklar, Lulu'nun olağandışı davranışlarıyla Briggs'in sabrını ve anlayışını test ederken, sonunda ikisinin de farklı bir dönüşüm yaşamasına neden olur.

K-9 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
  • Channing Tatum
  • Luke Forbes
  • Ethan Suplee
DİĞER
SON DAKİKA: Tarihi başarının ardından Galatasaray’ın kasasına girecek büyük miktar belli oldu! Şampiyonlar Ligi grupları sonrası UEFA’dan inanılmaz gelir…
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: Hedef Türkiye Yüzyılı!
İngiliz devinden Ferdi bombası!
Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU NE?
GODZILLA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 31 AĞUSTOS | Aldın Aldın'da bu hafta okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri!
30 AĞUSTOS İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU
30 Ağustos 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Twente maçı kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Twente maçı kafilesi açıklandı! 11:40
Süper Lig kulüplerinin Koray Günter yarışı! Süper Lig kulüplerinin Koray Günter yarışı! 11:37
Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! 11:37
AEK - Antwerp maçı saat kaçta? AEK - Antwerp maçı saat kaçta? 11:10
PSV - Rangers maçı saat kaçta? PSV - Rangers maçı saat kaçta? 11:00
Kopenhag - Rakow maçı saat kaçta? Kopenhag - Rakow maçı saat kaçta? 10:57
Daha Eski
Spor camiasından Zafer Bayramı mesajları Spor camiasından Zafer Bayramı mesajları 10:31
İngiliz devinden Ferdi bombası! İngiliz devinden Ferdi bombası! 10:23
G.Saray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor! G.Saray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor! 10:05
Batshuayi F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı... Batshuayi F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı... 09:54
Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! 09:41
G.Saray maçının ardından flaş sözler! G.Saray maçının ardından flaş sözler! 09:19