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GODZILLA 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Godzilla 2 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Michael Dougherty'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Godzilla 2 filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen Godzilla 2 filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2019 yapımı sinema filmi Godzilla 2'ye dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:41
GODZILLA 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Godzilla 2 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Michael Dougherty ve Zach Shields'ın kaleme aldığı Godzilla 2 filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

GODZILLA 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Godzilla II: Canavarlar Kralı, kıyametin eşiğinde olan yeryüzünde Godzilla ile titanlar olarak adlandırılan yaratıklar Mothra, Rodan ve King Ghidorah'ın mücadelesini konu ediniyor. Kripto-zooloji kuruluşu Monarch'ın üyeleri ortaya kahramansı bir çaba koyacaklardır çünkü aralarında Godzilla'nın da bulunduğu tanrısal yaratıklar Mothra, Rodan ve Godzilla'nın baş düşmanı Üç Başlı Kral Ghidorah birbirleriyle mücadeleye girişirler. Antik çağlara ait olan bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük yarışına girer ve insanoğlunun varlığını tehlikeye sokarlar.

GODZILLA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Kyle Chandler
  • Vera Farmiga
  • Millie Bobby Brown
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