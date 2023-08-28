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MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 27 Ağustos MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

TV8'de ekranlara gelen MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Jüri üyeleri sona kalan iki yarışmacıdan birinin yarışmaya veda ettiğini duyurdu. MasterChef'te son ikiye Barış ve Eray kalmıştı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 08:00
MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 27 Ağustos MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

MasterChef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 27 Ağustos 2023 MasterChef elenen isim kim oldu ve MasterChef son bölüm kim elendi merak ediliyor. MasterChef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te kim elendi? 20 7 ustos 2023 MasterChef elenen kim oldu? MasterChef All Star eleme adayı kim? Detaylar haberimizdedir…

27 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef yarışması izleyiciler tarafından merakla izleniyor. Bu haftanın eleme adayları Eray, Barış, Batuhan, Ayaz, Gamze, Tolga ve Dilara oldu. Bu akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde bir kişi MasterChef All Star'a veda etti. MasterChef All Star'da elenen isim izleyicilere sürpriz oldu..

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Bu hafta elenen yarışmacı Eray oldu.

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