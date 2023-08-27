Haberler Magazin MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 27 Ağustos MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 27 Ağustos MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

TV8'de ekranlara gelen MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Jüri üyeleri sona kalan iki yarışmacıdan birinin yarışmaya veda ettiğini duyurdu. MasterChef'te son ikiye Barış ve Eray kalmıştı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 02:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 02:30
MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 27 Ağustos MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

MasterChef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 27 Ağustos 2023 MasterChef elenen isim kim oldu ve MasterChef son bölüm kim elendi merak ediliyor. MasterChef'te kim elendi? Masterchef elenen kim oldu? Masterchef All Star eleme adayı kim? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te kim elendi? 20 7 ustos 2023 MasterChef elenen kim oldu? MasterChef All Star eleme adayı kim? Detaylar haberimizdedir…

27 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef yarışması izleyiciler tarafından merakla izleniyor. Bu haftanın eleme adayları Eray, Barış, Batuhan, Ayaz, Gamze, Tolga ve Dilara oldu. Bu akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde bir kişi MasterChef All Star'a veda etti. MasterChef All Star'da elenen isim izleyicilere sürpriz oldu..

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Bu hafta elenen yarışmacı Eray oldu.

DİĞER
Barış Arduç, kızı Jan Asya’yla fotoğrafını paylaştı! İşte Barış Arduç’tan duygusal o paylaşım!
Akşener'in 'yüreksizler' çıkışı boşuna değil! İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olsalar bile destek yok! İYİ Partili Ümit Özlale'den flaş açıklama
F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi!
Galatasaray'a maestro geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KAÇIŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NE?
MasterChef All Star eleme adayı belli oldu! (26 Ağustos)
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:38
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:35
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 23:47
Mancini'nin çalıştıracağı takım belli oldu! Mancini'nin çalıştıracağı takım belli oldu! 23:33
West Ham United'dan flaş forvet transferi! West Ham United'dan flaş forvet transferi! 23:09
Daha Eski
Juventus'a Bologna engeli! Juventus'a Bologna engeli! 22:44
Bolu'da kazanan yok! Bolu'da kazanan yok! 21:57
Bolu'da puanlar paylaşıldı! Bolu'da puanlar paylaşıldı! 21:55
Alanyaspor - Hatayspor | CANLI Alanyaspor - Hatayspor | CANLI 21:48
Kartal D. Kiev maçına hazırlanıyor! Kartal D. Kiev maçına hazırlanıyor! 21:44
F.Bahçe'nin Twente mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Twente mesaisi sürüyor! 21:10