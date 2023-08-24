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İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İntikam Vakti filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğuna oturduğu İntikam Vakti filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen İntikam Vakti filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2021 yapımı sinema filmi İntikam Vakti'ne dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 14:20
İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İntikam Vakti filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Guy Ritchie ve Ivan Atkinson Marn Davies'in kaleme aldığı İntikam Vakti filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kendini kısaca H olarak tanıtan esrarengiz bir adam, her hafta zırhlı araçlarla milyonlarca dolar taşıyan bir güvenlik şirketinde işe başlar. Bir soygun girişimi sırasında gösterdiği üstün performans sayesinde soygunu engelleyen H'nin çalışmasını herkes takdir eder ama hiç kimsenin bilmediği bir şey vardır; aslında oldukça varlıklı olan bu adam, neden bu şirkette işe başlamıştır? H'nin tek isteği oğlunun ölümüne sebep olanlardan intikam almaktır.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Jason Statham
  • Holt McCallany
  • Josh Hartnett
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