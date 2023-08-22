MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU? 22 Ağustos MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında MasterChef heyecanı son hız devam ederken, vedalar da bir bir gerçekleşiyor. Son olarak Rıfat MasterChef'e veda ederken yerine de 2021 ikincisi Hasan geldi. Takımlar yeni kaptanlar eşliğinde oluşturuldu ve ilk takım oyununda karşı karşıya geldileri. İşte MasterChef All Star'da eleme adayları...

MASTERCHEF ALL STAR'DA HANGİ TAKIM KAZANDI (22 AĞUSTOS?)

Tahsin'in kaptanlığında mavi takım, Sergen kaptanlığında da kırmızı takım haftanın ilk takım oyununda mutfakta karşı karşıya geldi.

Şeflerin değerlendirmesi ardından kazanan takım açık ara kırmızı takım oldu ve mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Günün dokunulmazlığını Dilara kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı alan Dilara eleme adayı olarak Tolga'yı potaya gönderdi. Gecenin ikinci eleme adayı ise Gamze oldu.