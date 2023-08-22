ÇİNLİ SATICI (China Salesman) FİLMİNİN KONUSU NE? | Çinli Satıcı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Çinli Satıcı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Tan Bing'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Çinli Satıcı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇİNLİ SATICI FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin, mobil iletişim çağının hemen başında muazzam bir iç savaşın eşiğinden döner. Ülkenin mobil iletişim ihalesi için başvuran şirketlerin temsilcileri birer birer kaçırılıp, altyapıyı kuracak olan Amerikalı ortaklar da işin içine dahil olunca hem global hem de domestik ölçekte savaşın eşiğine gelinir.

ÇİNLİ SATICI OYUNCULARI KİM?

Li Dongxue

Mike Tyson

Janicke Askevold

Li Ai

Eriq Ebouaney

Steven Seagal

Zijian Wang

Anthony Gavard

ÇİNLİ SATICI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çinli Satıcı filmi, 2017 yılında gösterime girdi.