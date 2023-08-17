WINDSTORM FİLMİNİN KONUSU NE? | Windstorm oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Windstorm filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Katja von Garnier'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Windstorm filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

WINDSTORM FİLMİNİN KONUSU NE?

Mika, yazı geçirmek için katı büyükannesinin at çiftliğine gönderilir. İlk başta tereddütlüdür, ancak vahşi aygır Ostwind ile tanıştığında Mika, atının inanılmaz fısıldama güçlerini keşfeder.

WINDSTORM OYUNCULARI KİM?