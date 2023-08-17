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WINDSTORM FİLMİNİN KONUSU NE? | Windstorm oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Katja von Garnier'in oturduğu Windstorm filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Gerilim, aksiyon türündeki 2013 yapımı Windstorm hakkında arama motorlarında araştırılan 'Windstorm filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 16:00
WINDSTORM FİLMİNİN KONUSU NE? | Windstorm oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Windstorm filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Katja von Garnier'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Windstorm filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

WINDSTORM FİLMİNİN KONUSU NE?

Mika, yazı geçirmek için katı büyükannesinin at çiftliğine gönderilir. İlk başta tereddütlüdür, ancak vahşi aygır Ostwind ile tanıştığında Mika, atının inanılmaz fısıldama güçlerini keşfeder.

WINDSTORM OYUNCULARI KİM?

  • Hanna Binke
  • Marvin Linke
  • Cornelia Froboess
  • Tilo Prückner
  • Nina Kronjäger
  • Jürgen Vogel
  • Philip Schwarz
  • Marla Menn
  • Henriette Morawe
  • Kehribar Bongard
  • Detlev Buck

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