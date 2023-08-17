SOYGUN (HEIST) FİLMİNİN KONUSU NE? | Soygun oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Soygun filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Scott Mann'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Soygun filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde kızının sağlık giderlerini ödeyemeyen bir babayla ortağının kumarhaneyi soyma girişimleri ve bunun sonucunda ise kendilerini 647 numaralı otobüsü kaçırırken bulmaları konu ediniyor.

SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Robert De Niro

Jeffrey Dean Morgan

Stephen Cyrus Sepher

Morris Chestnut

Dave Bautista

Kate Bosworth

Gina Carano

Summer Altice

Alyssa Julya Smith

D. B. Sweeney

Tyson Sullivan

Joshua Mikel

SOYGUN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan soygun aksiyon gerilim filmi Soygun, 2015 yapımıdır.