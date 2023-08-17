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SOYGUN (HEIST) FİLMİNİN KONUSU NE? | Soygun oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Scott Mann'in oturduğu Soygun filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Gerilim, aksiyon türündeki 2015 yapımı Soygun hakkında arama motorlarında araştırılan 'Soygun filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:30
SOYGUN (HEIST) FİLMİNİN KONUSU NE? | Soygun oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Soygun filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Scott Mann'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Soygun filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde kızının sağlık giderlerini ödeyemeyen bir babayla ortağının kumarhaneyi soyma girişimleri ve bunun sonucunda ise kendilerini 647 numaralı otobüsü kaçırırken bulmaları konu ediniyor.

SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Robert De Niro
  • Jeffrey Dean Morgan
  • Stephen Cyrus Sepher
  • Morris Chestnut
  • Dave Bautista
  • Kate Bosworth
  • Gina Carano
  • Summer Altice
  • Alyssa Julya Smith
  • D. B. Sweeney
  • Tyson Sullivan
  • Joshua Mikel

SOYGUN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan soygun aksiyon gerilim filmi Soygun, 2015 yapımıdır.

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