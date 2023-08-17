DİLEK TAŞI OYUNCULARI | Dilek Taşı dizisi gerçek hayat hikayesi mi, ne zaman başlayacak?

DİLEK TAŞI OYUNCULARI | Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Dilek Taşı dizisinin ilk fragmanı, diziseverlerden tam not aldı. Başrollerinde tanıdık isimlere yer veren dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizi, Can Sinan'ın kaleminden çıakrak hayat buldu. Peki Dilek Taşı dizisi gerçek hayat hikayesi mi, ne zaman başlayacak? İşte Dilek Taşı oyuncuları ve merak edilenler...

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

Salih Bademci

Hazal Subaşı

Ozan Dolunay

Perihan Savaş

Özge Özberk

Teoman Kumbaracıbaşı

Elif Doğan

Çiçek Dilligil

Afra Karagöz

Dilek Taşı dizisinin okuma provasından ilk görüntüler...

DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

1980'li yıllarda geçen bir aşk hikayesinin ele alındığı Dİlek Taşı dizisinin gerçek hayat hikayesi ya da uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Pastel film imzalı diziye ilişkin yeni açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazırlık çalışmaları devam eden dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlayacağı belirtilirken ilk fragmanı yayımlandı. Daha şimdiden izleyicilerin gönlünde taht kuran dizinin ilk bölüm tarihi ise henüz bilinmiyor.

Dilek Taşı dizisinin okuma provasından ilk görüntüler...