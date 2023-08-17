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DİLEK TAŞI OYUNCULARI | Dilek Taşı dizisi gerçek hayat hikayesi mi, ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Dilek Taşı, ilk fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Diziseverleri ekran başına kilitleyecek Dilek Taşı dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Dilek Taşı oyuncuları, Dilek Taşı dizisi gerçek hayat hikayesi mi, ne zaman başlayacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:31
DİLEK TAŞI OYUNCULARI | Dilek Taşı dizisi gerçek hayat hikayesi mi, ne zaman başlayacak?

DİLEK TAŞI OYUNCULARI | Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Dilek Taşı dizisinin ilk fragmanı, diziseverlerden tam not aldı. Başrollerinde tanıdık isimlere yer veren dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği dizi, Can Sinan'ın kaleminden çıakrak hayat buldu. Peki Dilek Taşı dizisi gerçek hayat hikayesi mi, ne zaman başlayacak? İşte Dilek Taşı oyuncuları ve merak edilenler...

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci

  • Hazal Subaşı

  • Ozan Dolunay

  • Perihan Savaş

  • Özge Özberk

  • Teoman Kumbaracıbaşı

  • Elif Doğan

  • Çiçek Dilligil

  • Afra Karagöz

Dilek Taşı dizisinin okuma provasından ilk görüntüler...

DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

1980'li yıllarda geçen bir aşk hikayesinin ele alındığı Dİlek Taşı dizisinin gerçek hayat hikayesi ya da uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Pastel film imzalı diziye ilişkin yeni açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazırlık çalışmaları devam eden dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlayacağı belirtilirken ilk fragmanı yayımlandı. Daha şimdiden izleyicilerin gönlünde taht kuran dizinin ilk bölüm tarihi ise henüz bilinmiyor.

Dilek Taşı dizisinin okuma provasından ilk görüntüler...

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