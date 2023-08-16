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TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN KONUSU NE? | Takip: İstanbul filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Olivier Megaton'ın üstlendiği 2012 yapımı Takip: İstanbul filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Takip: İstanbul filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:10
TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN KONUSU NE? | Takip: İstanbul filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Takip: İstanbul filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Takip: İstanbul filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2012 yapımı fantastik macera filmi Takip: İstanbul detayları haberimizde...

TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çekimleri İstanbul'da yapılan filmin senaryosu Luc Besson imzası taşıyor. Emekli CIA ajanı Mills, kızını ve eski karısını çalıştığı şehre, İstanbul'a davet eder. Diğer yandan insan ticareti yapan Ermeni çete lideri Murad Krasniqi, ölen oğlunun intikamını almak için Mills ve ailesini kaçırma planları yapmaktadır. Sonunda planını gerçekleştirir ancak kızı Kim kaçmayı başarır. Kim, artık rehin tutulan anne ve babası için tek kurtuluş umududur.

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TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Liam Neeson
  • Maggie Grace
  • Famke Janssen

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