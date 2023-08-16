MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 16 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın 2. eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı tabağı çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı haftanın 3. ve 4. eleme adayı seçildi. MasterChef son bölümden detayları öğrenmek isteyenler ise son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar şöyle;

MasterChef 2023 All Star'ın 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonrasında KIRMIZI TAKIM oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim BARBAROS oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme adayı seçilen isimler ALİ CAN ve SEFA oldu