Haberler Magazin Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Kuşatma: Nişancının Gözü filmi ne zaman çekildi?

Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Kuşatma: Nişancının Gözü filmi ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Josh Sternfeld'in yaptığı ve başrolünde Bruce Willis'in yer aldığı Kuşatma: Nişancının Gözü filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından sıklıkla araştırılıyor. Sinemaseverler tarafından merak edilen Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Islah Adası filmi ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını haberimzide derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 15:59 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 16:00
Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Kuşatma: Nişancının Gözü filmi ne zaman çekildi?

Gerilim ve aksiyon türündeki Kuşatma: Nişancının Gözü filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından araştırılmaya başlandı. Seyircilerinin konusunu, oyuncularını ve yapım yılını merak ettikleri Kuşatma: Nişancının Gözü filmi hakkında detayları haberimizde derledik...

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ (FORTRESS: SNIPER'S EYE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emekli CIA ajanı Robert Carter Michaels ve oğlu Paul, son derece güvenli gizli üs olan Kale'yi korumakla geçen destansı son karşılaşmalarının ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye kendilerini adarlar. Paul'un karısı Melissa kaçırıldığında, o ve Robert, zaman dolmadan onu kurtarma umuduyla engebeli dağlarda ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ OYUNCULARI KİM?

  • Jesse Metcalfe
  • Bruce Willis
  • Chad Michael Murray
  • Kelly Greyson

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gerilim ve aksiyon filmi olan Kuşatma: Nişancının Gözü 2022 yapımıdır ve ABD'de çekilmiştir.-

DİĞER
Şendul Şaban'ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!
Değiştiremedi boyun eğdi! Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu İBB adaylığını açıkladı: İYİ Parti ve HDP'ye göz kırptı
G.Saray'da bir ayrılık daha!
Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Banliyö 13: Ultimatom konusu ne?
MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu! (13 Ağustos)
Kimsenin bilmediği püf noktalarıyla Patlıcanlı kuzu etli pilav tarifi
AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
16-22 Ağustos Şok aktüel ürünler: Tablet, akıllı saat, kulaklık...
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M.City - Sevilla maçı saat kaçta? M.City - Sevilla maçı saat kaçta? 15:34
Ndombele F.Bahçe'ye! Bonservisi belli oldu Ndombele F.Bahçe'ye! Bonservisi belli oldu 15:27
Manchester City Rico Lewis ile sözleşme uzattı! Manchester City Rico Lewis ile sözleşme uzattı! 13:26
Eski NFL oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti Eski NFL oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti 14:40
2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 14:55
G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? 15:19
Daha Eski
Dinamo Zagreb - AEK maçı saat kaçta? Dinamo Zagreb - AEK maçı saat kaçta? 11:12
İtalyan ekibinden Beşiktaş'a transfer cevabı! İtalyan ekibinden Beşiktaş'a transfer cevabı! 11:24
Sturm Graz - PSV maçı saat kaçta? Sturm Graz - PSV maçı saat kaçta? 11:29
Servette - Rangers maçı saat kaçta? Servette - Rangers maçı saat kaçta? 11:35
Marsilya - Panathinaikos maçı saat kaçta? Marsilya - Panathinaikos maçı saat kaçta? 11:54
G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? 12:09