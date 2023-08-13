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UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN KONUSU NE? | Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Gabriele Muccino üstlendiği 2006 yapımı Umudunu Kaybetme filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Umudunu Kaybetme filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 16:01 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 16:10
UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN KONUSU NE? | Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Umudunu Kaybetme filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Umudunu Kaybetme filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2006 yapımı dram filmi Umudunu Kaybetme detayları haberimizde...

UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğulu. Sokaklarda kalıp, tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz, vakti geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır.

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UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Will Smith
  • Thandiwe Newton
  • Jaden Smith
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