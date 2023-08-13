SICAK KOLTUK FİLMİNİN KONUSU NE? | Sıcak Koltuk filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Sıcak Koltuk filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Sıcak Koltuk filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2022 yapımı aksiyon filmi Sıcak Koltuk detayları haberimizde...

SICAK KOLTUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eskiden bilgisayar hackeri olan Orlando Friar bu hayatı geride bıraktığını düşündüğü bir dönemde koltuğunun altında bulduğu bomba ile sarsılır. Banka kurumlarının üst düzey sistemlerine girip çevrimiçi dijital fonları çalması istenir aksi halde hem bomba patlayacak hem de kızı kaçırılacaktır.

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SICAK KOLTUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?