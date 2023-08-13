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MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 13 Ağustos MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

TV8'de ekranlara gelen MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Jüri üyeleri sona kalan iki yarışmacıdan birinin yarışmaya veda ettiğini duyurdu. MasterChef'te son ikiye Çağatay ve Mert kalmıştı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 02:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 03:00
MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ? 13 Ağustos MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu!

13 Ağustos 2023 Cumartesi akşamı TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşan MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı.

MasterChef'in gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele verildi.

Şeflere, Uzak Doğu'nun usta şeflerinden Cheng Lu eşlik etti.

Kıran kırana bir rekabete sahne olan MasterChef Türkiye yarışmasında bu haftanın elenen ismi belli oldu.

MasterChef Türkiye'de son dörde kalan isim Barbaros, Eda, Mert ve Çağatay oldu. Danilo Şef'in tabağı şef tabağı olarak yarışmacılara sunuldu.

Yemeği en iyi yapan isimler eleme potasından kurtuldu ve son ikiye Çağatay ile Mert kaldı.

13 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Son ikiye kalan Çağatay ve Mert arasından MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Mert Yılmaz oldu.

MASTERCHEF MERT KİMDİR?

Mert Yılmaz, 31 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. 2021 sezonunda Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. İlk turda şaç rengiyle dikkat çeken yarışmacı 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiştir. Masterchef 2023 All Star'da yarışan Mert Yılmaz "chefmert" kullanıcı adıyla İnstagram'da paylaşımlar yapmaktadır. Mert Yılmaz'ın toplamda 135 bin takipçisi bulunmaktadır.

Masterchef'te Mert Yılmaz 2021 yılında yarışmıştı ve sezonu 7. olarak tamamlamıştı.

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