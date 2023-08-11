YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU | Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? - Kanal D

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU | Ya Çok Seversen dizisi, bu yaz Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu ve beğeni topladı. Kanal D ekranlarında perşembe günleri yayınlanmaya devam eden dizinin başrollerinde tanıdık yüzlerin yer aldığı iddialı yapımda detaylar sık sık araştırılıyor. Peki, Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte detaylar...

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ OYUNCU KADROSU