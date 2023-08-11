Haberler Magazin YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU | Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? - Kanal D

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU | Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? - Kanal D

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Ya Çok Seversen için oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Perşembe günleri yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin başrıollerinde Kerem Bursin, Hafsanur Sancaktutan ve Hatice Aslan gibi tanıdık isimler yer alırken konusuyla da ilk günden dikkatleri üzerinde toplayan dizinin detayları merak ediliyor. Peki Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 14:16 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 14:30
YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU | Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? - Kanal D

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU | Ya Çok Seversen dizisi, bu yaz Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu ve beğeni topladı. Kanal D ekranlarında perşembe günleri yayınlanmaya devam eden dizinin başrollerinde tanıdık yüzlerin yer aldığı iddialı yapımda detaylar sık sık araştırılıyor. Peki, Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte detaylar...

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

  • Kerem Bürsin
  • Hafsanur Sancaktutan
  • Hatice Aslan
  • Şerif Erol
  • Cemre Ebüzziya
  • Nazmi Kırık
  • Aziz Caner İnan
  • Mine Kılıç
  • Oğulcan Arman
  • Durukan Çelikkaya
  • Özgün Akaçça
  • Lara Aslan
  • Adin Külçe
  • Arven Yavuz
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