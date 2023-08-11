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SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Sakın Dışarı Çıkma filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Christian Alvart'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Sakın Dışarı Çıkma filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2018 yapımı sinema filmi Sakın Dışarı Çıkma dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 16:07 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 16:10
SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Sakın Dışarı Çıkma filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Henry Gayden'ın kaleme aldığı Sakın Dışarı Çıkma filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sevgi dolu bir baba ve koca olan Karl, kimliği belirsiz bir adam tarafından zorla alıkonulur. Kendisine şantaj yapanların istediklerini yapmazsa hayatını, parasını ve ailesini kaybetmek üzeredir.

SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Wotan Wilke Möhring, Nora Huetz, Jasmina Al Zihairi
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