MASTERCHEF ALL STAR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 Ağustos MasterChef All Star'da eleme adayları belli oldu!

Yarışmacılar, haftanın ilk takım oyunu için tezgah başına geçti. Mavi takım Sergen kaptanlığında, kırmızı takım da Barbaros kaptanlığında yemeklerini çıkardı.

Şefler haftanın ilk takım oyununda ''Provensal mutfak'' konseptinde şu yemekleri 45 dakika içinde yapmalarını istedi:

Provensal mutfağı, İtalya'dan İspanya'ya uzanan bölgenin mutfağı olarak bilinir.

Şeflerce tabakların tadım ve değerlendirme aşamaları ardından 6-1 skorla kazanan mavi takım oldu.

Kırmızı takım içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleştu. Bu aşamada yarışmacılardan 'kağıtta levrek ve tavada mısır ekmeği' istendi.

Değerlendirme sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tanya oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI

Tanya'nın seçimi ile ilk gitme adayı Eda oldu. Oylamayla beraber ikinci gitme adayı olarak da Çağatay seçildi.