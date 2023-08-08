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MASTERCHEF ALL STAR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 Ağustos MasterChef All Star'da eleme adayları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada haftanın ilk takım mücadelesi kıran kırana geçti. Sergen ve Barbaros kaptanlığında mavi ile kırmızı takımlar mutfakta rekabet için önlüklerini giydi. Takım oyununu kaybeden takımın dokunulmazlık yarışı ardından iki isim eleme potasına girmiş oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 02:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 02:50
MASTERCHEF ALL STAR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 Ağustos MasterChef All Star'da eleme adayları belli oldu!

Yarışmacılar, haftanın ilk takım oyunu için tezgah başına geçti. Mavi takım Sergen kaptanlığında, kırmızı takım da Barbaros kaptanlığında yemeklerini çıkardı.

Şefler haftanın ilk takım oyununda ''Provensal mutfak'' konseptinde şu yemekleri 45 dakika içinde yapmalarını istedi:

Provensal mutfağı, İtalya'dan İspanya'ya uzanan bölgenin mutfağı olarak bilinir.

Şeflerce tabakların tadım ve değerlendirme aşamaları ardından 6-1 skorla kazanan mavi takım oldu.

Kırmızı takım içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleştu. Bu aşamada yarışmacılardan 'kağıtta levrek ve tavada mısır ekmeği' istendi.

Değerlendirme sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tanya oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI

Tanya'nın seçimi ile ilk gitme adayı Eda oldu. Oylamayla beraber ikinci gitme adayı olarak da Çağatay seçildi.

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