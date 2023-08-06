Haberler Magazin ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümcül Makineler filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümcül Makineler filminin oyuncuları kim?

Christian Rivers'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Ölümcül Makineler filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Ölümcül Makineler filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 16:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 16:50
ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümcül Makineler filminin oyuncuları kim?

Hera Hilmar, Robert Sheehan'ın başrollerinde yer aldığı ve Christian Rivers'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Ölümcül Makineler filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Ölümcül Makineler filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ölümcül Makineler filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Ölümcül Makineler filmi tüm detayları...

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyayı yok olma noktasına getirmiş büyük savaşların ardından yeryüzünde yeni bir yaşam şekli gelişmiştir. Hareketli büyük şehirler, kendilerinden küçük şehirleri yutarak onların kaynaklarını yağmalamaktadır. Londra'nın fakir kesimlerinden gelen Tom Natsworthy ile kaçak Hester Shaw'ın karşılaşması, genç adamın hayatı için mücadele edeceği zamanların başladığı anlamına gelecektir.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER OYUNCULARI KİM?

  • Hera Hilmar
  • Robert Sheehan
  • Hugo Weaving
  • Jihae
DİĞER
Broadway yıldızı Clifton Oliver, 47 yaşında hayatını kaybetti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak 28 Mayıs'taki hezimetten başarı devşirdi, Kılıçdaroğlu'nu akladı! İmamoğlu ve değişimcilere ayar üstüne ayar
Süper Lig devinden Ziyech bombası!
Ada'dan teklif geldi! İşte o rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NE?
MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!
METE GAZOZ FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mete Gazoz finalde! Mete Gazoz finalde! 16:38
Fırtına'dan forvete dev hamle! Fırtına'dan forvete dev hamle! 16:18
Sivasspor’da forma numaraları belli oldu! Sivasspor’da forma numaraları belli oldu! 15:54
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! 15:41
F.Bahçe'ye Dominguez'den üzen haber! F.Bahçe'ye Dominguez'den üzen haber! 14:37
Dovbyk'in yeni takımı belli oldu Dovbyk'in yeni takımı belli oldu 14:21
Daha Eski
F.Bahçe Selçuk Yula'yı unutmadı! F.Bahçe Selçuk Yula'yı unutmadı! 14:09
Beşiktaş'ın gözdesinden sevindiren haber! Beşiktaş'ın gözdesinden sevindiren haber! 13:58
Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta? Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta? 13:55
Süper Lig devinden Ziyech bombası! Süper Lig devinden Ziyech bombası! 13:51
Ada'dan teklif geldi! İşte o rakam Ada'dan teklif geldi! İşte o rakam 11:45
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 11:27