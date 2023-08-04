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ZOR ÖLÜM ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE? | Zor Ölüm oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda John Moore'un oturduğu ve başrollerini Bruce Willis, Jai Courtney ve Sebastian Koch'un paylaştığı Zor Ölüm filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2013 yapımı Zor Ölüm hakkında arama motorlarında araştırılan 'Zor Ölüm Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 12:40
ZOR ÖLÜM ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE? | Zor Ölüm oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Zor Ölüm Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini John Moore'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Zor Ölüm Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ZOR ÖLÜM ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

John McClane 20 seneden fazladır New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polistir. Bu yüzden de dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca McClane, rotasını Rusya'ya çevirir; Rus yeraltı dünyası ile olan tek bağlantısı ise Komorov adında bir Rus'tur.

Fakat Amerikalıları pek de sevmeyen bu ülkede, gizli görev esnasında karşısında oğlu Jack'i görünce daha da şaşıracaktır. John, oğlunun sandığından daha yetenekli olduğunu ve Rus mafyasını köşeye kıstırmak üzere olduğunu fark eder. Aynı dönemde Sovyet ordu kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Baba-oğul, kaçak mafya liderine karşı sert ve delice bir savaşa girişeceklerdir.

ZOR ÖLÜÖ ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN OYUNCULARI KİM?

  • Bruce Willis
  • Jai Courtney
  • Yuliya Snigir
  • Cole Hauser
  • Mary Elizabeth Winstead
  • Sebastian Koch
  • Amaury Nolasco
  • Radivoje Bukvic
  • Pavel Dimitriyeviç Lıçnikov
  • Ganxsta Zolee
  • Megalyn Echikunwoke
  • Atilla Arpa
  • Iván Kamarás
  • Sergej Onopko
  • Roman Luknár
  • Aldis Hodge
  • Martin "Mako" Hindy
  • Melissa Tang
  • Catherine Kresge
  • Anastassija Makarenko
  • Rytmus
  • Scott Michael Campbell
  • Joe Massingill
  • Iván Fenyő
  • April Grace
  • Edit Balázsovits
  • Ferenc Elek

ZOR ÖLÜM ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı aksiyon filmi Zor Ölüm Ölmek İçin Güzel Gün 2013 yılında çekilmiştir.

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