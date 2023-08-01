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MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?

MasterChef All Star'da haftanın ilk takım oyunu kıran kırana bir rekabete sahne oldu. Düello şeklinde geçen yarışma sonucunda kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oynadı ve haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef All Star'da eleme adayları kim oldu? Haftanın ilk takım oyununu hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 02:00
MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya bir rekabet içine girdi.

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Düello olarak düzenlenen haftanın ilk takım oyununu Esra kaptanlığındaki mavi takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Gamze kaptanlığındaki kırmızı takım kaybeden takım olarak bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı takım yarışmacıları dondurma ile yaratıcı tabaklar çıkardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

En çok beğenilen tabağı çıkaran Tolga, bireysel dokunulmazlığı aldı ve ilk eleme adayını belirledi. Buna göre haftanın ilk eleme adayı Tanya oldu. Takımın yaptığı oylama sonucuna göre de günün ikinci gitme adayı Mert seçildi.

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