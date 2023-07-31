MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kadroları

MasterChef All Star'da heyecan son sürat devam ediyor. Büşra'nın beklenmedik ayrılığı sonrası yeni kaptan belli olurken, haftanın takımları da netlik kazandı.
İlk olarak mavi takım kaptanının belli olması için yarışmacılar mutfağa girdi ve Kayseri'nin sevilen yemeği 'yağlama'yı yaptı.
En başarılı yemeği yapan Esra mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak Gamze'yi seçti.
Takım kaptanlarının netleşmesinin ardından haftanın yeni takımları belirlendi.
İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU
MAVİ TAKIM
Esra - Kaptan
Ayaz
Sefa
Azize
Berker
Rıfat
KIRMIZI TAKIM
Gamze - Kaptan
Tanya
Eray
Suna
Barış
Eda