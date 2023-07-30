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BUZ YOLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Yolu filminin oyuncuları kim?

Jonathan Hensleigh'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Buz Yolu filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Buz Yolu filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 17:40
BUZ YOLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Yolu filminin oyuncuları kim?

Liam Neeson'un başrollerinde yer aldığı ve Jonathan Hensleigh'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Buz Yolu filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Buz Yolu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Buz Yolu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Buz Yolu filmi tüm detayları...

BUZ YOLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir karayolu nakliye şirketinin sahibi olan Goldenrod, tehlikeli bir görevde kendisine etmesi için sürücü Mike ile anlaşır. Kanada'nun kuzey bölgesinde bir elmas madeni çökmüştür ve insanlar büyük bir tehdit altında kendilerine yardım gelmesini bekler. Madencilerin yardımına gitmeye çalışan Mike, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

BUZ YOLU OYUNCULARI KİM?

  • Liam Neeson
  • Amber Midthunder
  • Ben Walker
  • Laurence Fishburne
  • Marcus Thomas
  • Matt McCoy
  • Holt McCallany
  • Al Corley
  • Matthew Vaughn
  • Martin Sensmeier
  • Ray McKinnon
  • Marshall Williams
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