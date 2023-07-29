ÖLDÜRME ARZUSU (DEATH WISH) FİLMİNİN KONUSU NE? | Öldürme Arzusu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Öldürme Arzusu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Eli Roth'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Öldürme Arzusu filminin konusu ne? Öldürme Arzusu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Elisabeth Shue

Vincent D'Onofrio

Camila Morrone

Kirby Bliss Blanton

Kimberly Elise

Dean Norris

Ronnie Gene Blevins

Len Cariou

Jack Kesy

Wendy Crewson

Beau Knapp

Naomi Frenette

Moe Jeudy-Lamour

Stephen McHattie

Mike Chute

Christopher Tyson

Jason Cavalier

Dawn Ford

Luis Oliva

William Gines

Andreas Apergis

Kaniehtiio Horn

Stephanie Janusauskas

Warona Setshwaelo

Jaslene Gonzalez

Gouchy Boy

Jodie Resther

Kwasi Songui

Lydia Zadel

Minita Gandhi

Sébastien Peres

Mike Epps

Melantha Blackthorne

Trauma Patient

Heather B. Gardner

Nathaly Thibault

Gerardo Lo Dico

Alex Zelenka

Kenny Wong

Sway Calloway

Enrique Guzmán

Mancow Muller

Aleksey Kolgan

Rodney Alexandre

Robin Robinson

Bob Sirott

ÖLDÜRME ARZUSU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan kanunsuz gerilim filmi Öldürme Arzusu 2018 yılında çekilmiştir.