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ÖLDÜRME ARZUSU (DEATH WISH) FİLMİNİN KONUSU NE? | Öldürme Arzusu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Eli Roth'un oturduğu ve başrollerini Bruce Willis, Elisabeth Shue ve Vincent D'Onofrio'nun paylaştığı Öldürme Arzusu filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, gerilim türündeki 2018 yapımı Öldürme Arzusu hakkında arama motorlarında araştırılan 'Öldürme Arzusu filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 08:30
ÖLDÜRME ARZUSU (DEATH WISH) FİLMİNİN KONUSU NE? | Öldürme Arzusu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Öldürme Arzusu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Eli Roth'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Öldürme Arzusu filminin konusu ne? Öldürme Arzusu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI KİM?

  • Bruce Willis
  • Elisabeth Shue
  • Vincent D'Onofrio
  • Camila Morrone
  • Kirby Bliss Blanton
  • Kimberly Elise
  • Dean Norris
  • Ronnie Gene Blevins
  • Len Cariou
  • Jack Kesy
  • Wendy Crewson
  • Beau Knapp
  • Naomi Frenette
  • Moe Jeudy-Lamour
  • Stephen McHattie
  • Mike Chute
  • Christopher Tyson
  • Jason Cavalier
  • Dawn Ford
  • Luis Oliva
  • William Gines
  • Andreas Apergis
  • Kaniehtiio Horn
  • Stephanie Janusauskas
  • Warona Setshwaelo
  • Jaslene Gonzalez
  • Gouchy Boy
  • Jodie Resther
  • Kwasi Songui
  • Lydia Zadel
  • Minita Gandhi
  • Sébastien Peres
  • Mike Epps
  • Melantha Blackthorne
  • Trauma Patient
  • Heather B. Gardner
  • Nathaly Thibault
  • Gerardo Lo Dico
  • Alex Zelenka
  • Kenny Wong
  • Sway Calloway
  • Enrique Guzmán
  • Mancow Muller
  • Aleksey Kolgan
  • Rodney Alexandre
  • Robin Robinson
  • Bob Sirott

ÖLDÜRME ARZUSU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan kanunsuz gerilim filmi Öldürme Arzusu 2018 yılında çekilmiştir.

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