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VENOM ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİNİN KONUSU NE? | Venom: Zehirli Öfke oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer'in oturduğu ve başrollerini Tom Hardy, Michelle Williams ve Riz Ahmed'in paylaştığı Venom: Zehirli Öfke filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki 2018 yapımı Venom: Zehirli Öfke hakkında arama motorlarında araştırılan 'Venom: Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom: Zehirli Öfke oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:05 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:05
VENOM ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİNİN KONUSU NE? | Venom: Zehirli Öfke oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Venom: Zehirli Öfke filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Ruben Fleischer'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Venom: Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom: Zehirli Öfke oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

VENOM ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİNİN KONUSU NE?

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE OYUNCULARI KİM?

  • Tom Hardy
  • Michelle Williams
  • Riz Ahmed
  • Woody Harrelson
  • Jenny Slate
  • Scott Haze
  • Reid Scott

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Venom: Zehirli Öfke filminin yapım yılı 2018'dir.

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