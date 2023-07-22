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ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Çıkmaz filminin oyuncuları kim?

Jared Cohn'un yönetmen koltuğuna oturduğu Çıkmaz filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Çıkmaz filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:00
ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Çıkmaz filminin oyuncuları kim?

Bruce Willis'in başrollerinde yer aldığı ve Jared Cohn'un yönetmenliğini üstlendiği film olan Çıkmaz filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Çıkmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Çıkmaz filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Çıkmaz filmi tüm detayları...

ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hükümetin onlara karşı çalıştığına ikna olan acımasız grup, vahşice bir enerji santraline el koyar ve herkesi rehin alır. Yakındaki bir kasaba, büyük bir sel ve yıkımın eşiğindeyken, çok geç olmadan binlerce masum hayatı kurtarmak, emekli bir seçkin ordu korucusu Mack Karr'a bağlıdır.

ÇIKMAZ OYUNCULARI KİM?

  • Bruce Willis
  • Patrick Muldoon
  • Matthew Marsden
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