Haberler Magazin Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin konusu nedir? Buz Devri 2: Erime Başlıyor ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin konusu nedir? Buz Devri 2: Erime Başlıyor ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri 2 filminin konusu ve oyuncuları, ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. Sevilen filmin Türkçe dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği ise merak edilenler arasında yerini aldı.Yönetmenliğini Carlos Saldanha'nın üstlendiği 'Buz Devri 2: Erime Başlıyor' filminin konusu, karakterleri ve seslendiren sanatçılar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:33 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:03
Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin konusu nedir? Buz Devri 2: Erime Başlıyor ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri film serisi izleyicilerin en sevdiği animasyon filmlerden biri olarak hafızalarda yer edinirken; serinin beşinci filmi olan 'Buz Devri 2: Erime Başlıyor'un konusu araştırılmaya başladı. Yediden yetmişe birçok kişinin favorilerinden olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair detaylar haberimizde...

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kahramanlarımız serinin ikinci filmi ile bir kez daha karşımızda. Manny, Sid ve Diego, eriyen buzların arasından kurtulup artık daha keyifli, ısınmış bir yaşamın tadına varmaya hazırlardır. Ayrıca ekibe yeni yüzler de katılmış durumdadır.

Dostumuz Manny, bir aile kurmayı çok ister. Dünyada tek kalan dişi mamut Ellie ile tanıştığında başlangıçta pek de iyi anlaştıkları söylenemez. Ellie kendini opossum sanmaktadır. Dahası opossum olan iki kardeşi de vardır. Crash ile Eddie. Eriyen buzlardan ötürü bir an önce vadinin öteki tarafına geçmek zorundadırlar. Bu sırada meşe palamudu peşindeki Scrat de iş başındadır.

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR FİLMİNDEKİ KARAKTERLERİ KİM SESLENDİRİYOR?

Blue Sky Studios firmasının yapımcılığında hayata geçen serinin ikinci filmininTürkçe seslendirme kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. İşte Buz Devri'nin Türkçe dublajında yer alan isimler:

  • Ray Romano – Manny: Ali Poyrazoğlu
  • John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan
  • Denis Leary- Diego: Haluk Bilginer
  • Queen Latifah- Ellie: Ayça Bingöl
  • Seann William Scott – Crash: Umut Tabak
  • Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar
  • Will Arnett- Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök
  • Jay Leno – Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz
  • Clea Lewis- Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş
  • Alex Sullivan – James: Onur Kırış
  • Tom Fahn – Stu: Emin Yaraç

DİĞER
Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...
Türkan Şoray değil Hande Erçel kanunları "Günde sadece 12 saat..." Sevgilisi Hakan Sabancı'yla attıkları her adımla yakalanıyorlardı
G.Saray'dan kaleye takviye! Anlaşma sağlandı
Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı! "2 sene önce..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?
LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yeri 2023
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü! 19:14
G.Saray'da Sanchez çılgınlığı! G.Saray'da Sanchez çılgınlığı! 18:54
F.Bahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu! 18:28
Macaristan'da Hamilton rüzgarı! Macaristan'da Hamilton rüzgarı! 18:25
G.Saray'dan kaleye takviye! Anlaşma sağlandı G.Saray'dan kaleye takviye! Anlaşma sağlandı 17:58
Amartey: Hocamın kararına saygı duyarım Amartey: Hocamın kararına saygı duyarım 17:52
Daha Eski
Filenin Sultanları Avrupa ikincisi! Filenin Sultanları Avrupa ikincisi! 17:02
Beşiktaş golcüsünü buldu! Beşiktaş golcüsünü buldu! 16:22
Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı! "2 sene önce..." Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı! "2 sene önce..." 16:19
Trabzonspor'dan 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama! Trabzonspor'dan 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama! 15:09
G.Saray'dan dev çalım! Timur'dan flaş Zaha hamlesi G.Saray'dan dev çalım! Timur'dan flaş Zaha hamlesi 15:02
Barcelona - Juventus maçı saat kaçta? Barcelona - Juventus maçı saat kaçta? 14:46