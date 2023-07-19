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ARMAGEDDON FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Armageddon filminin oyuncuları kim?

Michael Bay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Armageddon filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Armageddon filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 23:30
ARMAGEDDON FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Armageddon filminin oyuncuları kim?

Michael Bay,Bruce Willis'in başrollerinde yer aldığı ve Michael Bay'in yönetmenliğini üstlendiği film olan Armageddon filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Armageddon filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Armageddon filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Armageddon filmi tüm detayları...

ARMAGEDDON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

NASA, Dünya'ya hızla yaklaşmakta olan bir meteoru farkeder. Yaklaşık olarak bir eyalet büyüklüğünde olan bu meteorun dünyaya çarpmadan parçalanabilmesi için bir plan yapmaya başlarlar. Plana göre meteor havada ikiye bölünecek ve dünyanın iki yanından geçip gidecektir. Zamanla yarışan ekibin başarılı olmaktan başka çareleri yoktur.

ARMAGEDDON OYUNCULARI KİM?

  • Michael Bay
  • Bruce Willis
  • Billy Bob Thornton
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