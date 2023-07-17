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MASTERCHEF YENİ KAPTAN KİM OLDU? | 17 Temmuz Masterchef 2. haftanın kaptanı kim oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2. haftanın kaptanını seçiyor. Geride kalan haftada mavi takım kaptanı Sergen olurken kırmızı takım kaptanlığını ise Eray almıştı. Peki 2. haftada Masterchef'in yeni kaptanı kim oldu? İşte Masterchef 17 Temmuz Masterchef detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00
MASTERCHEF YENİ KAPTAN KİM OLDU? | 17 Temmuz Masterchef 2. haftanın kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF YENİ KAPTAN KİM OLDU? | En lezzetli yemeklerle şeflerin yarıştığı ekranların sevilen programı Masterchef, hem jüri üyeleri hem de All Star kadrosuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefin oyladığı yemeklerle eleme adaylarının belirlendiği MAsterchef'te 2. haftanın kaptanı, en çok merak edilen konular arasında. Peki 2. haftada Masterchef'in yeni kaptanı kim oldu? İşte merak edilenler...

17 TEMMUZ MASTERCHEF 2. HAFTANIN YENİ KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star 16 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2023 All yarışması ilk eleme gecesiyle izleyici karşısına çıktı. Kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan ilk eleme oyununda verilen ana ürünle en yaratıcı yemeği hazırlayan isimler potadan kurtulma şansına sahip oldu. MasterChef All Star sezonu ilk eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında potadan kurtulan yarışmacılar belli oldu.

Masterchef Türkiye All Star'ın 17 Temmuz tarihli yeni bölümü henüz yayımlanmadı. Saat 20.00'de, TV8'de yayımlanacak yeni bölümle birlikte yeni kaptan belli olduğundahaberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

2023 MasterChef All Star yarışmasında ilk eleme oyununda başarılı olan Batuhan, Eray ve Rıfat eleme potasından çıkmayı başardı. MasterChef eleme gecesinde elenen yarışmacı GÜZİDE oldu.

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