Haberler Magazin ÇILGIN JOE (CRAZY JOE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

ÇILGIN JOE (CRAZY JOE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Tim Hill'in üstlendiği 2013 yapımı Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 12:31 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 12:32
ÇILGIN JOE (CRAZY JOE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Çılgın Joe (Crazy Joe) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2013 yapımı aksiyon filmi Çılgın Joe (Crazy Joe) detayları haberimizde...

ÇILGIN JOE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Joey Jones, Afganistan'da kendi biriminin bir top atışıyla paramparça olmasına tanık olduğundan beri Londra sokaklarında yaşamaktadır. Bir yandan geçmişini unutmaya, bir yandan da yeni problemlerden uzak durmaya çalışmaktadır. Acımasız bir çeteden kaçarken Covent Garden'da zengin bir adamın dairesine girer ve üst sınıf kimliğine bürünür. Joey arkadaşı ve sponsoru Rahibe Cristina ile günah çıkarmaya giderken, hamile kız arkadaşı bir nehirde ölü bulunur. Bu olay üzerine Joey bu cinayetin sorumlusunu bulmak için Çin mafyasındaki bağlantılarını kullanmak zorunda kalır. Joey adaleti sağlayana kadar durmayacaktır.

ÇILGIN JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Jason Statham
  • Agata Buzek
  • Vicky McClure
  • Benedict Wong
  • Victoria Bewick
  • David Bradley
  • Danny Webb
  • Siobhan Hewlett
  • James Bye
  • Lee Asquith-Coe
  • Macey Chipping
  • Ian Pirie
DİĞER
Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Sarı kırmızılılar sahaya çıkıyor! Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
3. derece siroz olan Ufuk Özkan’ın kardeşinden yürek yakan paylaşım! “Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın” 17 kilo vermişti...
Zaniolo'dan çarpıcı F.Bahçe sözleri!
G.Saray'da 4 transfer 1 ayrılık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Terminatör 5: Yeniden doğuş filminin konusu ne?
MasterChef All Star 13 Temmuz eleme adayları belli oldu!
Gençlere müzekart ücretsiz verilecek!
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
CUMA HUTBESİ | 14 Temmuz Cuma
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 12:29
Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı 12:08
Zaniolo'dan çarpıcı F.Bahçe sözleri! Zaniolo'dan çarpıcı F.Bahçe sözleri! 11:39
Rosier'den Aboubakar'dan itirafı! "Ona olan sevgim..." Rosier'den Aboubakar'dan itirafı! "Ona olan sevgim..." 11:33
F.Bahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor F.Bahçe'de ayrılık yolda! 1. Lig ekibine gidiyor 11:26
Aslan'dan flaş hamle! Arsenal'in yıldızı... Aslan'dan flaş hamle! Arsenal'in yıldızı... 11:13
Daha Eski
Icardi'yi korkutan gelişme! Wanda Nara... Icardi'yi korkutan gelişme! Wanda Nara... 10:43
ABD - Türkiye maçı saat kaçta? ABD - Türkiye maçı saat kaçta? 10:42
Antalyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Antalyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta? 10:28
Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro... Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro... 10:27
G.Saray'da 4 transfer 1 ayrılık! G.Saray'da 4 transfer 1 ayrılık! 10:23
Beşiktaş transferi bitiriyor! İstanbul'a davet edildi Beşiktaş transferi bitiriyor! İstanbul'a davet edildi 10:06