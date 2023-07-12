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YARINDAN SONRA (The Day After Tomorrow) filminin konusu ne? Yarından Sonra filminin oyuncuları kimler?

TV'de ekranlara gelecek olan Yarından Sonra filmi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Dennis Quaid'in başrolünde yer aldığı filmin konusu ve oyuncu listesi merak ediliyor. Peki, Yarından Sonra filminin konusu ne? Yarından Sonra filminin oyuncuları kimler?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 12:20
YARINDAN SONRA (The Day After Tomorrow) filminin konusu ne? Yarından Sonra filminin oyuncuları kimler?

'The Day After Tomorrow' (Yarından Sonra) Filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon ve macera türündeki film merakla bekleniyor. Yarından Sonra filmi aynı zamanda büyük bir probleme de ışık tutuyor. İşte Yarından Sonra filmi hakkında merak edilenler...

YARINDAN SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?

İklim bilimci Jack Hall, kutuplarda araştırma yaparken, buz katmanın kırıldığına şahit olur. Hall, bu olayın küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu düşünmektedir. Dünya, bir buzul çağına girmektedir.

YARINDAN SONRA FİLMİ OYUNCULARI!

Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum gibi önemli oyuncular Yarından Sonra filminde rol alan isimler. Filmin yönetmeni ise Roland Emmerich.

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