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SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

David F. Sandberg'ün yönetmen koltuğuna oturduğu Shazam! 6 Güç filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Shazam! 6 Güç filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2019 yapımı sinema filmi Shazam! 6 Güç dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:52
SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Henry Gayden'ın kaleme aldığı Shazam! 6 Güç filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Herkesin içinde bir süper kahraman yatar, kimileri için bu birkaç sihirli sözcük ile ortaya çıkabilir. 1939 yılında yaratılan süper kahraman Shazam, genç Billy Batson'ın ihtiyaç anlarında sihirli sözcükleri söyleyerek dönüşebildiği bir süper kahraman... Sihirli sözcükleri söylediği an dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Süleyman'ın bilgeliği, Herkül'ün gücü, Atlas'ın dayanıklılığı, Zeus'un görkemi, Aşil'in cesareti ve Merkür'ün hızına sahip olan karakter, edindiği güçlerin sahiplerinin baş harfleri ile S.H.A.Z.A.M. adını alıyor. Peki bu güçlü yetişkin bedeni ile o bedeni yöneten küçük bir çocuğun ruhu bir araya gelince ortaya nasıl bir kahraman çıkıyor? Shazam, yeteneklerinin sınırlarını bir çocuğun neşeli pervasızlığıyla test etmeye koyulur.

SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Zachary Levi
  • Mark Strong
  • Asher Angel

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