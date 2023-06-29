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İNTİKAM PEŞİNDE (EDGE OF DARKNESS) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İntikam Peşinde filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Martin Campbell'ın yönetmen koltuğuna oturduğu İntikam Peşinde filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen İntikam Peşinde filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2010 yapımı sinema filmi İntikam Peşinde'ye dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 14:10
İNTİKAM PEŞİNDE (EDGE OF DARKNESS) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İntikam Peşinde filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu William Monaham'ın kaleme aldığı İntikam Peşinde filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas Craven (Mel Gibson), Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifi ve kızını yalnız büyüten bir babadır. 24 yaşındaki kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belirsiz katil tarafından öldürülür. Bu cinayetten sonra herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. Ancak kısa zaman sonra Craven bu durumdan şüphelenmeye başlar. Cinayeti çözmek için yaptığı araştırma onu, kızının gizli yaşamına, devletin gizli işlerine ve kanıtları yok etmekle görevli devletin gizli adamı Darius Jedburgh'e (Ray Winstone) sürükler.

İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Mel Gibson
  • Ray Winstone
  • Danny Huston
  • Bojana Novakovic
  • Gabrielle Popa
  • Denis O'Hare
  • David Aaron Baker
  • Shawn Roberts
  • Peter Hermann
  • Frank Grillo
  • Jay O. Sanders
  • Caterina Scorsone
  • Gbenga Akinnagbe
  • Paul Sparks
  • Wayne Duvall
  • Bob Peck
  • Damian Young
  • Molly Schreiber
  • Nico Evers-Swindell
  • Christy Scott Cashman
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