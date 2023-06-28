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JUMANJI: YENİ SEVİYE (THE NEXT LEVEL) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jumanji Yeni Seviye oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Jake Kasdan'ın oturduğu ve başrollerini Dwayne Johnson ve Kevin Hart'ın paylaştığı Jumanji Yeni Seviye filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki 2019 yapımı Jumanji Yeni Seviye hakkında arama motorlarında araştırılan 'Jumanji Yeni Seviye filminin konusu ne? Jumanji Yeni Seviye oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 12:00
JUMANJI: YENİ SEVİYE (THE NEXT LEVEL) FİLMİNİN KONUSU NE? | Jumanji Yeni Seviye oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Jumanji Yeni Seviye filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Jake Kasdan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jumanji Yeni Seviye filminin konusu ne? Jumanji Yeni Seviye oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JUMANJI: YENİ SEVİYE (THE NEXT LEVEL) FİLMİNİN KONUSU NE?

Jumanji ekibi, içlerinden birini kurtarabilmek için oyuna geri dönüyor! Ancak bu sefer hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığı gerçeğiyle yüzyüze kalıyorlar! Bu oyundan bir kez daha sağ çıkabilmek için karlı dağlardan, kızgın çöllere uzanan birçok çılgın macera ile karşılaşıyorlar.

JUMANJI YENİ SEVİYE OYUNCULARI KİM?

  • Dwayne Johnson
  • Kevin Hart
  • Jack Black
  • Karen Gillan
  • Danny DeVito
  • Awkwafina
  • Madison Iseman

JUMANJI YENİ SEVİYE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jumanji: Yeni Seviye filmi, 2019 yılında gösterime girmiştir.

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