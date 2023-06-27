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Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin konusu nedir? Buz Devri 2: Erime Başlıyor ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri 2 filminin konusu ve oyuncuları, ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. Sevilen filmin Türkçe dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği ise merak edilenler arasında yerini aldı.Yönetmenliğini Carlos Saldanha'nın üstlendiği 'Buz Devri 2: Erime Başlıyor' filminin konusu, karakterleri ve seslendiren sanatçılar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 11:00
Buz Devri 2: Erime Başlıyor filminin konusu nedir? Buz Devri 2: Erime Başlıyor ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri film serisi izleyicilerin en sevdiği animasyon filmlerden biri olarak hafızalarda yer edinirken; serinin beşinci filmi olan 'Buz Devri 2: Erime Başlıyor'un konusu araştırılmaya başladı. Yediden yetmişe birçok kişinin favorilerinden olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair detaylar haberimizde...

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kahramanlarımız serinin ikinci filmi ile bir kez daha karşımızda. Manny, Sid ve Diego, eriyen buzların arasından kurtulup artık daha keyifli, ısınmış bir yaşamın tadına varmaya hazırlardır. Ayrıca ekibe yeni yüzler de katılmış durumdadır.

Dostumuz Manny, bir aile kurmayı çok ister. Dünyada tek kalan dişi mamut Ellie ile tanıştığında başlangıçta pek de iyi anlaştıkları söylenemez. Ellie kendini opossum sanmaktadır. Dahası opossum olan iki kardeşi de vardır. Crash ile Eddie. Eriyen buzlardan ötürü bir an önce vadinin öteki tarafına geçmek zorundadırlar. Bu sırada meşe palamudu peşindeki Scrat de iş başındadır.

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR FİLMİNDEKİ KARAKTERLERİ KİM SESLENDİRİYOR?

Blue Sky Studios firmasının yapımcılığında hayata geçen serinin ikinci filmininTürkçe seslendirme kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. İşte Buz Devri'nin Türkçe dublajında yer alan isimler:

  • Ray Romano – Manny: Ali Poyrazoğlu
  • John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan
  • Denis Leary- Diego: Haluk Bilginer
  • Queen Latifah- Ellie: Ayça Bingöl
  • Seann William Scott – Crash: Umut Tabak
  • Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar
  • Will Arnett- Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök
  • Jay Leno – Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz
  • Clea Lewis- Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş
  • Alex Sullivan – James: Onur Kırış
  • Tom Fahn – Stu: Emin Yaraç

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