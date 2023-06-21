Haberler Magazin BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU VE OYUNCULARI | Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, gerçek hayat hikayesi mi? Benim Güzel Ailem ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU VE OYUNCULARI | Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, gerçek hayat hikayesi mi? Benim Güzel Ailem ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

TRT ekranlarının yeni yaz sezonu dizisi Benim Güzel Ailem, hem başarılı oyuncu kadrosu hem de heyecan verici konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Diziseverlerin merakla beklediği TRT1 dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, gerçek hayat hikayesi mi? Benim Güzel Ailem ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 15:30
BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU VE OYUNCULARI | Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, gerçek hayat hikayesi mi? Benim Güzel Ailem ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU VE OYUNCULARI | TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizisi Benim Güzel Ailem, ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Onur Buldu ve Seray Gözler'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu kadar konusu da sevildi. Peki Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, gerçek hayat hikayesi mi? Show TV Aile ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? İşte detaylar...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

  • Erdal Özyağcılar
  • Seray Gözler
  • Onur Buldu
  • Melis Babadağ
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serra Pirinç
  • Nergis Kumbasar

BENİM GÜZEL AİLEM GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

Benim Güzel Ailem dizisi Güney Kore yapımı olan "Once Again" dizisinden uyarlamadır.

BENİM GÜZEL AİLEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un başta Üsküdar olmak üzere çeşitli ilçelerinde çekilen Benim Güzel Ailem dizisi 21 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyleTRT1 ekranlarında yayınlanacak.

DİĞER
Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!
Nelsson'un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis
G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2012 filminin konusu ne?
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı belli oldu!
2023 kurban fiyatları büyükbaş ve küçükbaş
En uzun gündüz ne zaman?
Çılgın sayısal Loto çekildi mi 21 Haziran?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zajc ile ilgili bomba iddia! Yeni sezonda... Zajc ile ilgili bomba iddia! Yeni sezonda... 15:23
İlkay Gündoğan'ın yeni adresi netleşti İlkay Gündoğan'ın yeni adresi netleşti 15:22
G.Saray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor G.Saray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor 15:03
Emre Kocadağ'dan kura yorumu! Emre Kocadağ'dan kura yorumu! 14:48
"Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik" "Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik" 12:24
Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor? Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor? 12:42
Daha Eski
Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer açıklaması! Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer açıklaması! 13:23
Toni Kroos resmen imzayı attı! Toni Kroos resmen imzayı attı! 13:30
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 13:39
G.Saray Danielle Cuttino'yu transfer etti G.Saray Danielle Cuttino'yu transfer etti 13:51
Ataman'ın Panathinaikos'a transferi Yunan basınında! Ataman'ın Panathinaikos'a transferi Yunan basınında! 14:27
Emre Taşdemir'den veda mesajı! Emre Taşdemir'den veda mesajı! 14:35