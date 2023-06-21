BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU VE OYUNCULARI | Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, gerçek hayat hikayesi mi? Benim Güzel Ailem ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU VE OYUNCULARI | TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizisi Benim Güzel Ailem, ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Onur Buldu ve Seray Gözler'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu kadar konusu da sevildi. Peki Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, gerçek hayat hikayesi mi? Show TV Aile ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? İşte detaylar...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Erdal Özyağcılar

Seray Gözler

Onur Buldu

Melis Babadağ

Toprak Can Adıgüzel

Serra Pirinç

Nergis Kumbasar

BENİM GÜZEL AİLEM GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

Benim Güzel Ailem dizisi Güney Kore yapımı olan "Once Again" dizisinden uyarlamadır.

BENİM GÜZEL AİLEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un başta Üsküdar olmak üzere çeşitli ilçelerinde çekilen Benim Güzel Ailem dizisi 21 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyleTRT1 ekranlarında yayınlanacak.