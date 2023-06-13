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SURVIVOR NEFİSE KİMDİR? 2023 Survivor finalisti Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, mesledği nedir?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan bu gece sona eriyor. Yarışmada finale adını yazdıran Nefise Karatay ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki Survivor Nefise Survivor Nefise kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 23:43 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 23:50
SURVIVOR NEFİSE KİMDİR? 2023 Survivor finalisti Nefise Karatay kaç yaşında, nereli, mesledği nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında mücadele veren adını fianle yazdıran Nefise Karatay'a ilişkin detaylar merak edilerek Survivor Nefise kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR NEFİSE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NEDİR?

TV8 ile Survivor Nefise biyografisi ve tüm detaylar şöyle;

Nefise Karatay 25 Şubat 2000'de dünyaya geldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa'dır.

İki çocuklu bir ailenin ferdidir. Şimdilerde 22 yaşındadır.

Karatay, ailesinin de yönlendirmesi ile çocuk yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başladı.

Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da spor dallarıyla haşır neşir oldu. Kardeşi de kendisi gibi sporcudur.

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