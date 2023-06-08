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SURVIVOR SON DOKUNULMAZLIK OYUNU | 8 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 8 Haziran 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sembolü hangi yarışmacı aldı? Tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 13:40
SURVIVOR SON DOKUNULMAZLIK OYUNU | 8 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. İstanbul'da yaşanacak finale son adım bu akşam yaşanacak. Survivor'un bu sezonki son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, 8 Haziran 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sembolü hangi yarışmacı aldı? Tüm merak edilenler haberimizde...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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