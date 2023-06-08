SURVIVOR SON DOKUNULMAZLIK OYUNU | 8 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. İstanbul'da yaşanacak finale son adım bu akşam yaşanacak. Survivor'un bu sezonki son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, 8 Haziran 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sembolü hangi yarışmacı aldı? Tüm merak edilenler haberimizde...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.