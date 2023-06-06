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SURVIVOR TOPLU OYLAMA KONSEYİ | 6 Haziran kim elendi? Dokunulmazlığı kim aldı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 6 Haziran Salı tarihli bölümde ise Survivor toplu oylama konseyi yapıldı. Peki, 6 Haziran 2023 Survivor kim elendi? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 14:00
SURVIVOR TOPLU OYLAMA KONSEYİ | 6 Haziran kim elendi? Dokunulmazlığı kim aldı?

SURVIVOR TOPLU OYLAMA KONSEYİ | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 6 Haziran Salı günü yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 6 Haziran Salı günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVIVOR 6 HAZİRAN KİM ELENDİ? DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

6 Haziran Salı günü, saat 20.00'de başlayacak bölümde elenen ve dokunulmazlık alan kişiler henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

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