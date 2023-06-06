SURVIVOR TOPLU OYLAMA KONSEYİ | 6 Haziran kim elendi? Dokunulmazlığı kim aldı?

SURVIVOR TOPLU OYLAMA KONSEYİ | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 6 Haziran Salı günü yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 6 Haziran Salı günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVIVOR 6 HAZİRAN KİM ELENDİ? DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

6 Haziran Salı günü, saat 20.00'de başlayacak bölümde elenen ve dokunulmazlık alan kişiler henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.