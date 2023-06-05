SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 Haziran 2023 Survivor kim elendi?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 5 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 5 Haziran Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...
5 HAZİRAN PAZARTESİ SURVIVOR KİM ELENDİ?
5 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan belli olduğunda haberimizde yer alacak.
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