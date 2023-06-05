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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 Haziran 2023 Survivor kim elendi?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 5 Haziran Pazartesi tarihli bölümde ise Survivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 5 Haziran 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:00
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 Haziran 2023 Survivor kim elendi?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 5 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 5 Haziran Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

5 HAZİRAN PAZARTESİ SURVIVOR KİM ELENDİ?

5 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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